İran'dan ABD'ye misilleme sonrası Ürdün'ün Mafrak ve Akabe kentlerinde sirenler çaldı
İran, ABD saldırılarına karşı misilleme başlattı. Bunun üzerine Ürdün'ün Mafrak ve Akabe kentlerinde sirenler çaldığı bildirildi. Ürdün televizyonu, bu gelişmeyi duyurarak bölgedeki gerginliğin arttığına dikkat çekti.
Ürdün televizyonu, İran'ın ABD saldırılarına karşı misilleme başlatmasının ardından Ürdün'ün Mafrak ve Akebe kentlerinde sirenlerin çaldığını bildirdi
Kaynak: AA
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