İran'dan ABD'ye Sert Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD'ye Sert Kınama

İran\'dan ABD\'ye Sert Kınama
09.07.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin BM Şartı'nı ihlal ederek düzenlediği saldırıları en güçlü şekilde kınadı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 9 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD'nin "tekrar saldırılarda bulunmasını" ve BM Şartı'nı ve ilgili diğer uluslararası hukuk kurallarını ısrarla ihlal etmesini "en güçlü şekilde" kınadıklarını söyledi.

İravani çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi Temmuz Dönemi Başkanı'na gönderdiği mektupta, ABD'nin İran'ın güneyindeki tesislere bir kez daha büyük çaplı askeri saldırılar başlattığını belirtti.

İravani, "Yeniden başlayan bu saldırılar, BM Şartı'nın 2. Maddesi'nin 4. Bendi'nin ve İslamabad'da imzalanan Mutabakat Zaptı'nın 1. Maddesi'nin alenen ihlalidir" dedi.

İravani, İran'da sivil tesislere düzenlenen kasıtlı saldırıların ve İran'a yönelik devam eden hukuka aykırı güç kullanımının, "hem uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit teşkil ettiğini hem de ABD'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini tamamen göz ardı ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu" ifade etti.

İravani, ABD'nin, hukuka aykırı güç kullanımının yol açtığı sonuçların ve hukuka aykırı eylemlerinin uluslararası barış ve güvenliğe oluşturduğu ciddi tehdidin tartışmasız şekilde tek sorumlusu olduğunu yineledi.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Sert Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi NATO Zirvesi'nde dünya basınından Ankara kedilerine yoğun ilgi
Seferihisar’a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü Seferihisar'a kabusu yaşatan ayı vurularak öldürüldü
Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı Duvar saatlerinden 48 kilo uyuşturucu ve tarihi eser çıktı
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Gölette erkek cesedi bulundu Gölette erkek cesedi bulundu
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe’den izlenimlerini aktardı Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı
Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti
Beşiktaş’ta denizde kadın cesedi bulundu Beşiktaş'ta denizde kadın cesedi bulundu
Kritik görüşmeden saatler önce: Rusya, Kiev’deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi Kritik görüşmeden saatler önce: Rusya, Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi

12:04
İzlanda Başbakanı’na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
İzlanda Başbakanı'na gündem olan görüntü soruldu: Çok etkilendim
11:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği silah ilk kez görüntülendi
11:34
ABD Hamaney’in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
ABD Hamaney'in cenazesi öncesi Meşhed demiryolunu vurdu
11:03
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
NATO Zirvesi için gelmişti, Türk kahvaltısına hayran kaldı: Daha önce hiç görmediğim yiyecekler var
11:03
NATO Zirvesi’nde imzalar atıldı Almanya, ABD’den Tomahawk füzesi alacak
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:23
Eşini parçalayıp çöpe attı, “40 yılın zulmü vardı“ dedi
Eşini parçalayıp çöpe attı, "40 yılın zulmü vardı" dedi
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 12:19:14. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan ABD'ye Sert Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.