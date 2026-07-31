İran'dan ABD'ye Sert Tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Keşm Adası'na yönelik saldırıyı kınayarak, ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Washington yönetiminin her geçen gün yeni bir suça imza attığını belirten Kalibaf, Keşm Adası'nda sivillere ait konutlara yönelik saldırıların Minab ve Lamerd'de işlenen suçların devamı olduğunu ifade etti.

Kalibaf, ABD'nin savaş meydanında aldığı darbelerin acısını masum insanlardan çıkardığını öne sürerek, bunun bedelini ödeyeceğini kaydetti.

Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda bir evin hedef alındığı, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.