İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
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İran'dan ABD'ye Sert Tepki

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İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD'nin Keşm Adası'na saldırısını kınadı ve bedelini ödeyeceğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Keşm Adası'na yönelik saldırıyı kınayarak, ABD'nin bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.

Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Washington yönetiminin her geçen gün yeni bir suça imza attığını belirten Kalibaf, Keşm Adası'nda sivillere ait konutlara yönelik saldırıların Minab ve Lamerd'de işlenen suçların devamı olduğunu ifade etti.

Kalibaf, ABD'nin savaş meydanında aldığı darbelerin acısını masum insanlardan çıkardığını öne sürerek, bunun bedelini ödeyeceğini kaydetti.

Hürmüzgan Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun sabah saatlerinde Keşm Adası'na düzenlediği saldırıda bir evin hedef alındığı, aynı aileden 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ise yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika

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