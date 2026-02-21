İran'dan ABD'ye Sert Yanıt

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ülkeye karşı muhtemel saldırının boyutu ne olursa olsun İran'ın "pişman edici" karşılık vereceğini bildirdi.

Azizi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin askeri saldırı tehditlerine yanıt verdi.

ABD'nin, İran'ın savaş kışkırtıcısı olmadığını ancak aynı zamanda savaşa hazır olduğunu bildiğini belirten Azizi, "İran'a karşı, ne ölçekte olursa olsun, yapılacak her türlü eylemin pişman edici bir sonucu olacaktır. Teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı sınırlı saldırı seçeneğini değerlendirdiğini söylemişti. İranlı yetkililer, sık sık sınırlı olsa da herhangi bir saldırıya topyekün karşılık verileceğini ve saldırının bölgesel savaşa yol açacağını belirtiyor.