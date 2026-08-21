İran'dan ABD'ye Yaptırım Tepkisi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin "bugüne kadar uygulanan en sert yaptırımlar" olarak tanımladığı Tahran'a yönelik yeni yaptırımlarının ardından, bu "hukuksuz yaptırımları" aşmak için planlar geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Kalibaf'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Bağdat'taki İran Büyükelçiliğinde İranlı ve Iraklı iş insanlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Kalibaf, ABD ile yaşanan gerginliğe ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ne savaş yanlısıyız ne de savaş arıyoruz biz ancak Müslümanlar olarak İslam ümmetinde tek bir ilkeye inanıyoruz: İnsanların gelip şerefimize ve haysiyetimize ayak basmasına ve gitmesine izin vermeyeceğiz. Bu yolda mülkümüzü ve yerimizi koruyacak, şerefimizi ve haysiyetimizi savunacağız."

ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarına işaret eden Kalibaf, şöyle konuştu:

"Müslüman ülkelerin kaynaklarına ve hammaddelerine dikkat ederseniz, düşmanlarımızın bunları yağmalamaya geldiğini fark edeceksiniz. Dolayısıyla bu şartlar altında, haksız yaptırımlara karşı planlama yapmalı ve bunların üstesinden gelebilmeliyiz. Bugün, ulusal para birimleriyle ticaret işlemleri yapmak ve Amerikan para birimine darbe vurmak mümkündür."

???????İran'ın askeri gücünün yerinde olduğunu belirten Kalibaf, buna karşılık askeri gücün tek başına bir ülkenin devamının garantisi olamayacağı uyarıda bulundu.

Kalibaf, güvenlik ve ekonominin birbirini tamamladığına dikkati çekerek, "Eğer güvenliği sağlar ancak bunu ekonomiyle sürdürmezsek kalıcı olmaz. Ne kadar askeri güce sahip olursak olalım, eğer halk açsa ve finansal dolaşım, ekonomik büyüme ve iç üretim yoksa sürdürülebilir olmaz." dedi.

İran Meclis Başkanı, ABD'nin askeri yöntemlerle sonuç alamadığını gördüğünü ve yeniden ekonomik savaşa yöneldiğine vurgu yaparak, iş insanlarının "bu savaşın asker ve komutanları" olduğunu ifade etti.