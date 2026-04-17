İran'dan Ateşkes Değerlendirmesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Ateşkes Değerlendirmesi

17.04.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Savunma Konseyi, İsrail-Lübnan ateşkesini direnişin sonucu olarak yorumladı.

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen ateşkesin, Lübnan halkı ile Hizbullah'ın direnişlerinin sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile yürütülen görüşmelerde İran müzakere heyetinde de yer alan Ahmediyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın, "direnişi desteklemeyi her zaman önemli bir stratejik ve savunma ilkesi olarak" gördüğünü söyleyen Ahmediyan, "Lübnan halkının ve kardeşleri Hizbullah'ın cesur direnişi, siyonist düşmanı geri çekilmeye ve ateşkesi kabul etmeye zorladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, İsrail, Lübnan, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Ateşkes Değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 01:07:51. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Ateşkes Değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.