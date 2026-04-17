İran'dan Ateşkes Değerlendirmesi

İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan, İsrail ile Lübnan arasında ilan edilen ateşkesin, Lübnan halkı ile Hizbullah'ın direnişlerinin sonucu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile yürütülen görüşmelerde İran müzakere heyetinde de yer alan Ahmediyan, ABD merkezli X sosyal medya platformundan İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

İran'ın, "direnişi desteklemeyi her zaman önemli bir stratejik ve savunma ilkesi olarak" gördüğünü söyleyen Ahmediyan, "Lübnan halkının ve kardeşleri Hizbullah'ın cesur direnişi, siyonist düşmanı geri çekilmeye ve ateşkesi kabul etmeye zorladı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.