İran'dan BAE'ye Saldırı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan BAE'ye Saldırı Uyarısı

27.03.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, BAE'nin enerji altyapısını olası saldırı hedefleri arasında gösterdi.

İran basını, ülkeye Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden saldırı ihtimaline karşı bu ülkenin enerji tesislerinin potansiyel hedef olarak belirlendiğini duyurdu.

Yarı resmi Fars Haber Ajansının yayımladığı haberde, olası bir saldırı durumunda BAE genelindeki elektrik santralleri, nükleer tesisler ve güneş enerjisi merkezleri dahil bu ülkenin enerji altyapısı harita üzerinde potansiyel hedefler olarak gösterildi.

Buna göre, infografik harita üzerinden potansiyel hedefler olarak, Dubai'deki Cebel Ali enerji ve tuzdan arındırma tesisi, Abu Dabi'deki Baraka nükleer santrali, Dubai'deki El Tavile elektrik santrali, Dubai'deki M İstasyonu enerji santrali ve Dubai'deki Muhammed bin Raşid El Maktum Güneş Enerjisi Parkı'nın belirlendiği kaydedildi.

Haberde, "uzmanlar, ülkenin sanayi sektörlerinin, su arıtma tesislerinin ve teknoloji merkezlerinin istikrarına olan yoğun bağımlılığı göz önüne alındığında, bu hedeflere yapılacak herhangi bir saldırının yalnızca yaygın elektrik kesintilerine yol açmakla kalmayacağını, aynı zamanda ekonomik tedarik zincirinin çökmesine ve Fars (Basra) Körfezi bölgesindeki ticari faaliyetlerin durmasına neden olacağına inanıyor." ifadelerine yer verildi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, önceki gün X sosyal medya platformundaki hesabından Farsça ve Arapça olarak paylaştığı mesajında, "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor." ifadelerini kullanmış, bu tür girişim halinde ismini açıklamadığı söz konusu Körfez ülkesinin bütün altyapısının hiçbir sınır olmadan hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Diğer yandan Tahran, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan'ın toprak ve hava sahasının İran'a karşı saldırılar için kullanıldığının tespitine dair raporu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi Başkanlığına iletmişti.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan BAE'ye Saldırı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 12:09:55. #.0.4#
SON DAKİKA: İran'dan BAE'ye Saldırı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.