İran'dan Bahreyn'deki ABD Üssüne Saldırı

03.03.2026 08:07
İran Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki ABD hava üssüne İHA ve füzelerle saldırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn'in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının hedef alındığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat 4" operasyonunun 14'üncü dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Bahreyn'in Şeyh İsa bölgesindeki ABD hava üssü ana komuta ve karargah binasının 20 insansız hava aracı (İHA) ve 3 füzeyle hedef alındığı belirtildi.

Öte yandan, Bahreyn'de sirenler çaldı, hava savunmaları aktif olduktan sonra patlama sesleri duyuldu.

Misilleme saldırılarında isabet olup olmadığına ilişkin Bahreyn makamlarından açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

