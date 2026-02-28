İran'dan BM'ye Acil Önlem Çağrısı - Son Dakika
İran'dan BM'ye Acil Önlem Çağrısı

28.02.2026 13:26
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarını BM Sözleşmesi ihlali olarak nitelendirip önlem alınmasını istedi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in saldırılarını, ülkenin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğinin açıkça ihlali şeklinde niteleyerek Birleşmiş Milletlere (BM) acil önlem alma çağrısı yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in, İran'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini açıkça ihlal ederek ülkenin çeşitli şehirlerinde savunma altyapıları ve sivil alanları hedef alan saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu saldırıların, İran ve ABD'nin diplomatik bir sürecin ortasında olduğu bir dönemde gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD ve İsrail'in yeni bir askeri saldırı niyetinde olduklarına ilişkin bilgimiz vardı. Fakat, uluslararası sistem ve tüm dünya ülkeleri için aşikar olması için yeniden müzakerelere başlamıştık. Böylece İran milletinin haklılığını göstermek ve saldırganlık için hiçbir meşru gerekçe olmadığını ortaya koymayı amaçladık."

"Saldırılar BM Sözleşmesinin açık ihlali"

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik hava saldırılarının BM Sözleşmesi'nin ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu saldırıya yanıt vermek, BM Sözleşmesi'nin 51. Maddesi uyarınca İran'ın yasal ve meşru hakkıdır. İran Silahlı Kuvvetleri, bu suç teşkil eden saldırıya karşı koymak ve düşmanın kötülüğünü bertaraf etmek için tüm imkan ve kabiliyetlerini kullanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, BM ve BM Güvenlik Konseyi'nin, ABD- İsrail'in İran'a karşı açık askeri saldırısı nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin ihlali konusunda acil önlem alma görevine vurgu yapıldı.

"Bölge ve dünya barışı emsalsiz bşekilde tehdit altında"

Açıklamada, tüm BM üyesi devletlerden, özellikle bölge ve İslam ülkeleri ile Bağlantısızlar Hareketi üyelerinden ve uluslararası barış ve güvenlik konusunda sorumluluk taşıyan tüm ülkelerden bu saldırgan eylemi kararlılıkla kınamaları istendi.

Ayrıca, bölge ve dünya barışı ile güvenliğini emsalsiz biçimde tehdit eden bu saldırıya karşı acil ve kolektif önlem alınması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, tarihin büyük bir sınav gününün geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İran'ın bütünlüğünü savunmak için her zamankinden daha hazırlıklıyız. İran Silahlı Kuvvetleri saldırganlara güçlü bir karşılık verecektir."

Tarih, İranlıların yabancı saldırılara hiçbir zaman boyun eğmediğini göstermiştir. Bu kez de İran milletinin yanıtı kesin, kararlı ve saldırganları eylemlerinden pişman edecek nitelikte olacaktır."

Kaynak: AA

