İran'dan BM'ye Geri Getirme Mekanizması Tepkisi - Son Dakika
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İran'dan BM'ye Geri Getirme Mekanizması Tepkisi

11.07.2026 01:20
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İran, ABD, İngiltere ve Fransa'nın 2231 kararındaki geri getirme mekanizmasını hukuki bulmadı.

BİRLEŞMİŞ İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, ABD, İngiltere ve Fransa'nın 2231 sayılı kararın öngördüğü "geri getirme" mekanizmasının İran'a karşı yeniden yürürlüğe konulması girişimini hukuki bulmadıklarını belirtti.

New York'ta basın mensuplarına konuşan İravani, "Güvenlik Konseyi prosedürlerinin ve yetkisinin açıkça kötüye kullanılması söz konusudur. İran'ın sözde 'geri getirme' mekanizmasına ilişkin tutumu da net ve tutarlı olmuştur. Bu tutum hem Genel Sekreter'e hem de Güvenlik Konseyi Başkanı'na resmen iletilmiş ve Çin ile Rusya tarafından desteklenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

E3 olarak adlandırılan ABD, İngiltere ve Fransa'nın Ortak Kapsamlı Eylem Planı (KOEP) taahhütlerine uymadığını iddia eden İravani, aynı ülkelerin, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetimine tabi barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırılar da dahil, İran'a karşı hukuka aykırı askeri saldırıları desteklediğini ileri sürdü.

"Ülkem, Fransa, Birleşik Krallık ve ABD tarafından bugün barışçıl nükleer programına ilişkin olarak ortaya atılan ve siyasi saiklerle yönlendirilen iddiaları kesin bir dille reddetmektedir." diyen İravani, bu iddiaların, 2231 sayılı kararı çarpıtma, gerçekleri yanlış yansıtma ve Güvenlik Konseyi'ni dar siyasi amaçlar uğruna kötüye kullanma yönünde "kasıtlı bir girişim" olduğunu söyledi.

İravani ayrıca, Tahran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) olan bağlılığını vurgularken, ABD ve İsrail'in saldırganlığını eleştirdi.

BMGK'nin bu konuda sorumlu olduğuna işaret eden İravani, "Bu sorumluluklar, özellikle saldırganlık, barışın bozulması ve uluslararası barış ve güvenliğin tehdit edilmesi durumlarında son derece önemlidir. BMGK, ABD'nin hukuka aykırı saldırganlık eylemini durdurmak için etkili ve kararlı önlemler almalıdır, daha fazla tırmanmayı önlemelidir." diye konuştu.

İravani, Tahran'ın, "ABD'nin kendi yükümlülüklerini tam ve sadakatle yerine getirmesi koşuluyla", iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının sadakatle uygulanmasına bağlı kalacağını belirtti.

Kaynak: AA

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