İran'dan BM'ye İsrail ve ABD uyarısı - Son Dakika
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İran'dan BM'ye İsrail ve ABD uyarısı

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20.06.2025 21:52
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İran\'dan BM\'ye İsrail ve ABD uyarısı
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İran'ın BM Temsilcisi İrevani, ABD'nin dolaylı rolü ile İsrail'in saldırılarının arttığını belirtti.

- İran'ın BM Temsilcisi İrevani: "ABD'nin dolaylı rolüyle bölgede mevcut durum daha da kötüleşmiştir"

İrevani, İsrail'in öldürdüğü çocukların fotoğraflarını gösterdi

NEW YORK - İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, "ABD'nin dolaylı rolüyle bölgede mevcut durum daha da kötüleşmiştir. İsrail'in bu saldırıları, savaş suçudur ve uluslararası barış ve güvenliğe tehdittir" dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD'nin New York şehrinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunda konuştu. Konuşmasında İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden İrevani, " Tahran'da çok sayıda kadın, çocuk ve sivil evlerinde, yataklarında hayatını kaybetti. Saldırılar öyle bir boyuta ulaştı ki Kermanşah'taki Farabi Hastanesi ve Tahran'daki başka bir hastane dahil olmak üzere sağlık kurumları hedef alındı. Ambulanslar bile vuruldu. Bugün iki hastane daha saldırıya uğradı ve siviller doğrudan etkilendi. Şu ana kadar İsrail'in saldırılarıyla toplam beş hastane yıkıldı. Bu saldırıların tesadüf olmadığı, bilinçli şekilde işlenen savaş suçları olduğu açıktır" dedi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, "Bu çocuklar yataklarında öldürüldüler" ifadelerini kullanarak, İranlı çocukların fotoğraflarını konseydeki temsilcilere gösterdi.

"Nükleer tesisler hedef alındı"

İsrail'in İran'a ait barışçıl nükleer tesislere de saldırdığını söyleyen İrevani, "13 Haziran'da bazı nükleer tesisler, 18 Haziran'da ise Tahran'daki araştırma nükleer tesisleri hedef alındı. Bu saldırılar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kurallarının ve BM Şartı'nın açık ihlalidir. Güvenlik Konseyi bugün harekete geçmezse, bu durum uluslararası yasaların seçici şekilde uygulandığı ve konseyin İsrail'in suçlarına ortak olduğu anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

"BM üyelerinden bazılarının bu saldırılara katılabileceğinden endişeliyiz"

İrevani, Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmemesi halinde bunun, "uluslararası hukukun seçici uygulandığı" anlamına geleceğini ifade ederek, "İsrail'e karşı bugüne kadar yeterli adımlar atılmadı. İsrail, saldırılarını istediği sürece sürdüreceğini açıklamıştır. BM üyelerinden bazılarının bu saldırılara katılabileceğinden endişeliyiz" şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu ve UAEA'nın gözetiminde yürütüldüğünü kaydeden İrevani, "İsrail ise nükleer silahlara sahip olup bunu resmen açıklamayan tek ülkedir. Bu saldırılar, İran'ın toprak bütünlüğünü hedef almış, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmiştir" diye konuştu.

"İran, BM Şartı çerçevesinde meşru müdafaa hakkını saklı tutmaktadır"

İsrail'in saldırılarının uluslararası barışa tehdit oluşturduğunu vurgulayan İrevani, ABD'nin bu süreçteki rolüne de dikkat çekerek, "ABD'nin dolaylı rolüyle bölgede mevcut durum daha da kötüleşmiştir. İsrail'in bu saldırıları, savaş suçudur ve uluslararası barış ve güvenliğe tehdittir" diye konuştu.

İran'ın hiçbir savaşı başlatmadığını belirten İrevani, "İran, BM Şartı çerçevesinde meşru müdafaa hakkını saklı tutmaktadır. Sivil halkı korumak için gerekli tüm önlemleri aldık. Ancak BM sorumluluğunu yerine getirene ve İsrail saldırılarını tamamen durdurana kadar, İran savunmaya devam edecektir. Güvenlik Konseyi ise İsrail'in yasadışı güç ve şiddet kullanımını durdurmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"BM görevinin gereğini yerine getirmeli"

Güvenlik Konseyi'ni acilen harekete geçmeye çağıran İrevani, "BM Şartı'nın 4'üncü maddesi gereği, bu yasa dışı savaşın ve nükleer tesislere yönelik saldırıların durdurulmasını talep ediyoruz. İsrail'in öne sürdüğü gerekçeler, saldırılarını meşrulaştırmak için uydurulmuş yalanlardır" dedi.

Son olarak Batılı ülkelere ve BM'ye çağrıda bulunan İrevani, "Eğer Batılı ülkelerin desteği olmasaydı, İsrail bu saldırıları bu kadar pervasızca gerçekleştiremezdi. Bu tarihi bir sorumluluktur. BM'nin görevini yerine getirmemesi, dünyaya tehlikeli bir mesaj verecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan BM'ye İsrail ve ABD uyarısı - Son Dakika

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