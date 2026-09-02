İran'dan Erbil'deki ABD üslerine füze ve İHA ile misilleme, bakım merkezi ve depolar imha edildi - Son Dakika
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İran'dan Erbil'deki ABD üslerine füze ve İHA ile misilleme, bakım merkezi ve depolar imha edildi

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin dün akşamki saldırılarına misilleme olarak Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda ABD ordusuna ait bir bakım merkezi ve teknik ekipman depolarının imha edildiği, üsteki casus balonun yönlendirme sisteminin vurulduğu, yakıt depolarının ateşe verildiği ve bazı ABD askerlerinin öldürüldüğü öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini, saldırılarda ABD ordusuna ait bazı tesis ve ekipmanların imha edildiğini açıkladı.

Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin dün akşamki saldırılarına misilleme amacıyla Irak'ın Erbil kentindeki ABD üslerine füze ve İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda ABD ordusuna ait bir bakım merkezinin ve teknik ekipman depolarının imha edildiği ayrıca üs içerisindeki ABD casus balonunun yönlendirme sisteminin vurulduğu öne sürüldü.

Ayrıca üssün yakıt depolarının ateşe verildiği ve bazı ABD askerlerinin öldürüldüğü iddia edildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün akşam saatlerinde, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Haber Ajansı, Politika, Güncel, Erbil, Irak, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Erbil'deki ABD üslerine füze ve İHA ile misilleme, bakım merkezi ve depolar imha edildi - Son Dakika

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