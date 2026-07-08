İran'dan Gelen Saldırıda Tanker Güvende

Suudi Arabistan Ulusal Deniz Taşımacılığı Şirketi, dün İran tarafından hedef alınan tankerin mürettebatı ile taşıdığı yüklerin güvende olduğunu açıkladı.

Şirketin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Vedyan isimli ham petrol tankerinin 7 Temmuz 2026'da Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında hedef alındığı kaydedildi.

Şirket, tanker mürettebatı ve gemide görevli tüm personelin sağlık durumunun iyi olduğunu, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Taşınan yükün de güvenli durumda olduğu belirtilen açıklamada olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında Suudi Arabistan ile Katar'a ait tankerleri hedef almasını şiddetle kınamıştı.