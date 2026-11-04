İran'dan gelen TIR'a düzenlenen operasyonda 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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İran'dan gelen TIR'a düzenlenen operasyonda 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi

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İran\'dan gelen TIR\'a düzenlenen operasyonda 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
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İran\'dan gelen TIR\'a düzenlenen operasyonda 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında, 4 Kasım Çarşamba günü İran'dan Türkiye'ye girdiği belirlenen TIR'a operasyon düzenlendi. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada tabana gizlenmiş 133 parça halinde 55 kilo 600 gram eroin bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

İRAN'dan Türkiye'ye gelen TIR'da uyuşturucu bulunduğunun tespit edilmesi üzerine pols ekipleri araca operasyon düzenledi. TIR'da yapılan aramalarda 55 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, S.A. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 4 Kasım Çarşamba günü İran'dan Türkiye'ye girdiği belirlenen TIR'da uyuşturucu bulunduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harelete geçerek TIR'a operasyon düzenledi.

NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARAMA

Polis ekiplerinin narkotik köpeğiyle TIR'da yaptığı aramada 133 parça halinde toplam 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.Uyuşturucunun TIR'ın tabanına gizlendiği ortaya çıktı.Operasyonda S.A. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İran'dan gelen TIR'a düzenlenen operasyonda 55 kilo 600 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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