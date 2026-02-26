İran'dan Gelen TIR'da 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Gelen TIR'da 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İran\'dan Gelen TIR\'da 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi
26.02.2026 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maydanoz ve dereotu yüklü TIR'da 51 kilo 520 gram esrar bulundu, soruşturma başlatıldı.

İRAN'dan Türkiye'ye giriş yapan maydanoz ve dereotu yüklü TIR'da yapılan aramada, 51 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

Ağrı Gümrük Muhafaza ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sahası'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan maydanoz ve dereotu yüklü TIR'da arama yapıldı. Ekipler, TIR dorsesinde 12 paket içerisine gizlenmiş 51 kilo 520 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Gelen TIR'da 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Fenerbahçe’nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı Fenerbahçe'nin yeni transferi Adem, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlara dayanamadı
Siirt’te öğrenciler “Kabe’de Hacılar“ ilahisine hep birlikte eşlik etti Siirt'te öğrenciler "Kabe'de Hacılar" ilahisine hep birlikte eşlik etti
Sezen Aksu’dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız Sezen Aksu'dan yeni aşk iddialarına yanıt: Tamamen asılsız
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK’ya sevk edildi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi
Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı Juventus-Galatasaray maçı öncesi ortalık karıştı

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
13:28
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 18:01:57. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Gelen TIR'da 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.