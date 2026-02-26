İran\'dan Gelen TIR\'da 51 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İRAN'dan Türkiye'ye giriş yapan maydanoz ve dereotu yüklü TIR'da yapılan aramada, 51 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

Ağrı Gümrük Muhafaza ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Gümrük Sahası'nda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan maydanoz ve dereotu yüklü TIR'da arama yapıldı. Ekipler, TIR dorsesinde 12 paket içerisine gizlenmiş 51 kilo 520 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucu ile ilgili Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.