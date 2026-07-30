İran'dan Guterres'e Tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in uluslararası hukuka ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, ABD ile İsrail'i uluslararası hukukun aşınmasının başlıca sorumluları olmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bekayi, Guterres'in uluslararası hukuk kurallarının göz ardı edildiği, cezasızlığın yaygınlaştığı ve askeri yöntemlerin öne çıktığı yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

Guterres'in söz konusu açıklamalarında mevcut durumun sorumlularını isim vermeden eleştirdiğini belirten Bekayi, BM Genel Sekreteri'nin ABD ile İsrail'i açık şekilde kınamamasını eleştirdi.

Bekayi, "Soykırım ve savaş suçlarının failleri için mutlak cezasızlık sağlayanları neden kınamaktan kaçınıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İranlı Sözcü, Birleşmiş Milletlerin uluslararası hukukun uygulanması konusunda etkili adımlar atmaması halinde, örgütün geçmişte başarısız olan Milletler Cemiyetinin akıbetiyle karşı karşıya kalabileceğini savundu.