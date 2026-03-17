İran'dan Hedefli Saldırılar

İran, ABD-İsrail hedeflerine yönelik katı ve sıvı yakıtlı çoklu savaş başlıkları ve silahlı insansız hava araçlarıyla etki odaklı ve hedefli saldırılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı haberinde, "Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun etki odaklı ve hedefli operasyonlarının yeni turu, bugün şafak vakti süper ağır ve nokta vuruşlu hassas sistemler, katı ve sıvı yakıtlı çeşitli savaş başlıkları ve yıkıcı insansız hava araçlarıyla başladı." ifadelerine yer verildi.

Saldırıların detaylarının kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.