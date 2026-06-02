İran'dan Hürmüz Boğazı İçin Yeni Geçiş Kuralları

02.06.2026 14:43
İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte izin almak için yeni otorite kurdu ve tüm gemilere başvuru zorunluluğu getirdi.

İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen tüm gemilerin "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"ne başvurması gerektiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemilere yönelik açıklama yayımladı.

Açıklamada, tüm gemi sahipleri ve kaptanlarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için kurduğu "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi"nin sistemine başvurarak geçiş izni alması gerektiği belirtildi.

Sistemin talepleri incelediği ve başvurusu onaylanan gemilere geçiş izni verildiği aktarıldı.

ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmış, "izinsiz" geçmeye çalışan gemileri füze ve dronlarla vurmuştu. İranlı yetkililer, Meclis'te savaş sonrasında Hürmüz Boğazı'ndan "güvenli geçiş" ücreti alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlandığını duyurmuştu. Hazırlanan tasarının yakın zamanda Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştırılacağı öngörülüyor.

İran, Boğaz'daki geçişleri kontrol etmek ve ücretlendirme planları kapsamında geçen ay "Fars Körfezi Su Yolu Yönetim Otoritesi" adıyla bir kurum oluşturulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

