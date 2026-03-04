İran'dan İspanya'ya Teşekkür - Son Dakika
İran'dan İspanya'ya Teşekkür

04.03.2026 22:27
Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD-İsrail saldırılarına karşı duruşunu takdir etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD- İsrail'in İran dahil diğer ülkelere saldırılarına karşı çıkan ve üslerini açmayı reddeden İspanya'ya teşekkür etti.

Pezeşkiyan, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı gerçekleştirdiği açık insan hakları ihlallerine ve askeri saldırganlığına karşı sergilediği sorumlu davranış, Batı'da etik değerlerin ve uyanmış vicdanların hala var olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı, İspanyol yetkililere duruşları için teşekkür ettiğini bildirdi.

İspanya, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını sert biçimde eleştirmiş, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve üslerini kullandırmayacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

