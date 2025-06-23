İran\'dan İsrail\'e 15 balistik füze fırlatıldı

- İsrail: " İran'dan 15 balistik füze fırlatıldı, füzelerden biri Aşdod'a düştü"

TEL AVİV - İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İran'dan 15 balistik füze fırlatıldığı ve füzelerden birinin İsrail'in güneyindeki Aşdod'a düştüğü kaydedildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, İran'dan 15 balistik füze fırlatıldığı açıklandı. IDF açıklamasında, İran'dan İsrail'e fırlatılan füzelerin tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyindeki çeşitli bölgelerde alarmların devreye girdiği kaydedildi. İsrail'in kuzeyinde yeni siren seslerinin duyulduğu belirtilirken Kudüs'ün güneyindeki Laciş bölgesinde hasar olduğunu aktarıldı.

İsrail'in güneyindeki Aşdod'a balistik füze düştüğü belirtilirken sağlık görevlilerinin bölgeye gönderildiği kaydedildi.