İran'dan İsrail'e Askeri Operasyon Durdu

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, "Siyonist rejimin ABD desteği ile Lübnan'ın güneyinde ve Dahiye bölgesindeki saldırılarının ardından rejime acı verici bir karşılık verildi. Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e yönelik askeri operasyonları durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.