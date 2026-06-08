İran'dan İsrail'e Askeri Operasyon Durdu - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Askeri Operasyon Durdu

08.06.2026 14:58
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İran, İsrail'e yönelik askeri operasyonları durdurdu, karşılık uyarısı yaptı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Karargahı, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğunu duyurdu.

Hatemu'l Enbiya Karargahı tarafından yayımlanan bildiride, "Siyonist rejimin ABD desteği ile Lübnan'ın güneyinde ve Dahiye bölgesindeki saldırılarının ardından rejime acı verici bir karşılık verildi. Silahlı Kuvvetlerin İsrail'e yönelik askeri operasyonları durduruldu." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Askeri Operasyon Durdu - Son Dakika

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