İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail'e düzenlediği füze saldırılarında 1 ton ağır başlıklı "Hürrem 4" füzeleri kullanıldığını açıkladı.
İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, "Sadık Vaat 4 operasyonlarının 19'uncu dalgası kapsamında İsrail'e düzenlenen saldırıda 1 ton ağır başlıklı Hürrem-4 füzeleri kullanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Füzelerin, Tel Aviv'in merkezi, Ben Gurion Havalimanı ve Hava Kuvvetleri 27. Filo üssüne doğru fırlatıldığı kaydedildi.
İsrail'den füzelerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
