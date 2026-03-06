İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD- İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e yeni dalga füze saldırısı başlattığını bildirdi.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "İran'dan işgal altındaki topraklara yönelik yeni füze saldırı dalgası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada da İran'dan İsrail'e doğru füzelerin ateşlendiği belirtildi.
Hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurmak için çalıştığı belirtilen açıklamanın ardından, İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenler devreye girdi.
İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı
