İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı
İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

24.03.2026 00:00
İran, İsrail'e iki dalga halinde füze saldırıları başlattı; Dimona ve Eilat'ta sirenler çaldı.

İran'ın iki dalga halinde İsrail'i hedef alan misilleme başlatmasının ardından ülkenin Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölge ile liman kenti Eilat bölgesinde art arda sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İlk İran misillemesinin ardından İsrail'in güneyinde Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede sirenler çaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te hava savunma sistemlerinin devreye girmesi üzerine güçlü patlama sesi duyuldu.

Dakikalar içerisinde İsrail ordusunun, İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğini açıklamasının ardından ülkenin güneyindeki liman kentin Eliat bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan 10 saatten fazla bir süre sonra iki dalga halinde ateşlenen füzelerin engellendiğini, parçalarının açık alana düştüğünü ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, iki bölgede de kendilerine herhangi bir isabet veya yaralanma bilgisinin ulaşmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

