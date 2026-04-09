İran'dan İsrail'e Sert Uyarı
İran'dan İsrail'e Sert Uyarı

09.04.2026 12:30
Kaani, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarının faillerine ağır ceza beklediğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği barbarlığın faillerini pişman edici ve ağır bir cezanın beklediğini söyledi.

Fars Haber Ajansına göre, İran'ın "direniş cephesi" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefiklerine savaştaki desteği için teşekkür mesajı yayımlayan Kaani, "Eşsiz ve örnek teşkil eden çabalarınız için teşekkür ediyor ve her birinizin elini öpüyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da sürdürdüğü saldırılara işaret eden Kaani, "Siyonist rejimin tarihi, insanlığa karşı işlenen suçlar ve masum insanların, kadınların ve çocukların öldürülmesiyle doludur. Lübnan'daki barbarlığın faillerini pişman edici ve ağır bir ceza bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının İran'la yapılan geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Lübnan, Güncel, İran, Son Dakika

Advertisement
