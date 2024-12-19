İran'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Tepki

İran Cumhurbaşkanı, İsrail'in saldırılarına karşı hızlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

19.12.2024 15:49
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in saldırılarına karşı daha hızlı ve pratik adımlar atılması gerektiğini belirtti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, Mısır'ın başkenti Kahire'de 11'incisi düzenlenen D-8 Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarına işaret eden Pezeşkiyan, "İsrail, bölgede güvenliği yok ederek yasa dışı hedeflerine ulaşmak için kadınları, çocukları ve savunmasız insanları katletmektedir. Bu noktada dini, hukuki ve insani görevimiz; insanların İsrail'in saldırılarından daha fazla zarar görmelerini önlemek için işbirliği yaparak daha hassas, hızlı ve pratik adımlar atmaktır." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ayrıca İslam ülkeleri arasında dostluğu koruma ve çok taraflı işbirlikleri temelinde yeni bağlar oluşturma ihtiyacının her zamankinden daha fazla hissedildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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