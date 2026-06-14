İran'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Tepki

14.06.2026 21:28
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İran, İsrail'in Beyrut'a saldırısına yanıt vereceklerini açıkladı. 'Cevap yakındır' dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır" dedi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Zülkadir, İsrail'in, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

İsrail'in saldırısına karşılık vereceklerini söyleyen Zülkadir, "İslam savaşçılarının cevabı yakındır. Lübnan bizim canımız, İran'ın kırmızı çizgisinin ihlal edilmesine tahammül gösterilmeyecek." ifadelerine yer verdi.???????

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Tepki - Son Dakika

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