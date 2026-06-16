İran'dan İsrail'e Uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiğini, saldırıların devam etmesi halinde İsrail'e cevap vereceklerini bildirdi.

Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı, yayınladığı bildiride İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'in Lübnan'da katliamlarını sürdürdüğüne işaret edilen bildiride, İsrail'in özellikle Lübnan'ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiği ifade edildi.

İran Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam etmesi halinde İsrail'e cevap verecekleri uyarısında bulundu.