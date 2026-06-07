İran'dan İsrail'e Yanıt: Füze Saldırıları Açıklandı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'e saldırıların, ABD'nin Basra Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı saldırılarına karşılık gerçekleştirildiğini belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Azizi, İran'ın İsrail'e karşı füze saldırılarının ardından X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yayımladı.

Azizi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Fars (Basra) Körfezi'nde ateşkesi ihlal etmesi ve Siyonist rejimin Filistin ve Lübnan'a karşı işlediği suçlar, sizin sadece güç ve kuvvet dilini anladığınızı gösteriyor. Bu nedenle, Direniş Cephesi de size aynı dille hitap edecektir."