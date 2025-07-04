İran'dan Karşı Saldırı Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail ve ABD'nin BM Şartı ve uluslararası hukuku ihlal ederek ülkesine saldırılarıyla ilgili olarak, "İran Silahlı Kuvvetleri'nin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlattığı karşı saldırıların hem saldırganlara ders verdiğini hem de savaşın bölgeye yayılmasını önlediğini" söyledi.

Pezeşkiyan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17. Zirvesi'nde konuştu.

Konuşmasında İsrail ve ABD'nin ülkesine saldırılarına değinen Pezeşkiyan, "Saldırılar, bu rejimin (İsrail), Birleşmiş Milletler'in 2. Maddesi, 4. Paragrafı da dahil olmak üzere tüm uluslararası norm ve yasaların açık bir ihlaliyle başladı ve Amerikan saldırgan ordusuyla devam etti." ifadelerini kullandı.

Saldırılarda üniversite profesörlerinin sivil vatandaşların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) denetimi altındaki nükleer enerji tesislerinin ve kamu altyapısının hedef alındığını belirten Pezeşkiyan, "İran Silahlı Kuvvetleri, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesine dayanarak, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, halkını, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmuş ve kararlı bir karşılıkla saldırganlara unutulmaz bir ders vermiş ve bölgede savaşın uzamasını önlemiştir." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin İsrail saldırganlığına karşı "sorumlu tutumuna" teşekkür

Bu süreçte bölge ülkelerinin ve EİT'nin "sorumlu tutumuna" teşekkür eden Pezeşkiyan, İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun İsrail'in saldırılarını kınadığını hatırlattı.

EİT Zirvesi'nin son dönemde İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ve bunlardan kaynaklanan bölgesel ve küresel tehditleri bir kez daha dünya kamuoyunun dikkatine sunmak için değerli bir fırsat olduğunu söyleyen İran Cumhurbaşkanı, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın üye devletlerin ve tüm bölgenin büyümesini, refahını, gelişimini ve dayanıklılığını teşvik edebileceğine inanıyoruz." dedi.

Pezeşkiyan, "Komşuluk politikası, İran'ın ekonomik politikası için bir öncelik olmaya devam ediyor ve bizim için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bir komşuluk işbirliği örgütüdür. Bu açıdan bakıldığında çok taraflı ekonomik diplomasinin ön saflarında yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Üye ülkeler arasında karşılıklı uçuşların artırılması için vize serbestisi gibi konuların hayata geçirilmesinin önemine değinen Pezeşkiyan, bir sonraki EİT Devlet Başkanları Zirvesi'nin İran'da yapılmasını önerdi. ???????