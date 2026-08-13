İran'dan Kirlilik Tazminatı Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Kirlilik Tazminatı Talebi

İran\'dan Kirlilik Tazminatı Talebi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD ve İsrail'in neden olduğu kirlilik için tazminat talep etti ve çevre sorunlarına dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde ABD ve İsrail ile savaş sırasında ve öncesindeki yıllarda meydana gelen kirlilik nedeniyle oluşan zararların tazmin edilmesi gerektiğini ifade etti.

Bekayi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, son günlerde sosyal medyada İran'ın Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası kıyılarında petrol kirliliğini gösteren görüntülerin yayıldığını belirtti.

Sözcü, söz konusu kirliliğin Basra Körfezi'nden kıyıya doğru sürüklendiğini ve ilk incelemelere göre kaynağının yabancı bir dökme yük gemisi olduğunun değerlendirildiğini kaydetti.

Kirliliğin Keşm Adası'nda üç kıyı noktasında ve deniz yüzeyinin bazı bölümlerinde tespit edildiğini aktaran Bekayi, olayın Basra Körfezi ve Umman Denizi'nde son yıllarda yaşanan daha geniş kapsamlı çevre sorunlarının yalnızca görünen kısmı olduğunu ifade etti.

Bölgedeki suların ve deniz ekosisteminin hem açık hem de gizli kirlilik kaynakları nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğüne dikkati çeken Bekayi, bunun İran'ın kıyı bölgelerinde "trilyonlarca dolarlık" zarara yol açtığını savundu.

İran'ın Basra Körfezi ve Umman Denizi boyunca en uzun kıyı şeridine sahip ülke olduğunu hatırlatan Bekayi, Tahran'ın bölgedeki çevresel tahribata kayıtsız kalamayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu zararların tazmininden kim sorumlu? Bölgemizden ihraç edilen ucuz enerjiyi tüketen uluslar mı, nakliye sigortacıları mı, yoksa Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi'ni askeri operasyonlar ve son derece yıkıcı silahların test alanı haline getiren saldırganlar ve ortakları mı? Hürmüz Boğazı'ndan ticari nakliyeden yararlanan her taraf, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ne verilen çevresel zararı gidermek için hem yasal hem de ahlaki bir yükümlülüğe sahiptir."

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, İsrail, Enerji, Çevre, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Kirlilik Tazminatı Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
11:00
Üç yıl önce Fenerbahçe’ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 14:08:59. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Kirlilik Tazminatı Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.