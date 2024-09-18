İran'dan Lübnan'daki Patlamalara Kınama - Son Dakika
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İran'dan Lübnan'daki Patlamalara Kınama

İran Dışişleri Bakanı, Lübnan'daki çağrı cihazı patlamalarını İsrail'in terör eylemi olarak kınadı.

18.09.2024 14:31
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TAHRAN, 18 Eylül (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, çağrı cihazlarının eşzamanlı olarak patlatılarak Lübnan vatandaşlarının hedef alınmasını güçlü şekilde kınadı ve bu saldırıları " İsrail'in terör eylemi" olarak nitelendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Erakçi söz konusu ifadeleri Salı günü Lübnanlı mevkidaşı Abdallah Buhabib ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi. Görüşme, Lübnan'da en az 8 kişinin ölümüne, aralarında Hizbullah üyelerinin de bulunduğu 2.800'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan çağrı cihazı patlamalarının ardından gerçekleşti.

Lübnan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek başsağlığı dileklerini ileten Erakçi, İran'ın yaralıların tedavisi ya da Tahran'a nakledilmesi konusunda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Saldırıda İran'ın Lübnan Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığına dikkat çeken Erakçi, büyükelçinin tedavisi için aldıkları acil önlemlerden dolayı Lübnan hükümetine teşekkür etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, hükümetinin "terör" saldırısını soruşturacağını ve bu olayın peşini bırakmayacağını vurguladı.

Lübnan merkezli El Neşra haber sitesi, İsrail ordusunu Lübnan genelinde çağrı cihazlarının pillerini patlatmakla suçladı ve yaralıların hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

İran Kızılayı Salı günü yaptığı açıklamada, eşzamanlı çağrı cihazı patlamalarında yaralananlara yardım etmek üzere Lübnan'a acil sağlık ekipleri göndermeye hazır olduklarını açıkladı.

Hizbullah patlamaların ardından yaptığı açıklamada, bu "suç teşkil eden saldırıdan" İsrail'in sorumlu olduğunu ve "Lübnan'ı ve halkını savunmak için hazırlıklarının en üst düzeyde olduğunu" belirterek misilleme bulunacaklarını duyurdu.

Kaynak: Xinhua

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