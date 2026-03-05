İran'dan Nahçıvan'a İHA Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Nahçıvan'a İHA Saldırısı

05.03.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan, İran'ın Nahçıvan'a düzenlediği İHA saldırısına yanıt verdi, bir İHA düşürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, İran'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne 4 insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığını, bunlardan birinin Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık, İran'ın Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlediği İHA saldırılarına ilişkin açıklama yayımladı.

İran Genelkurmay Başkanlığının saldırıyı yalanladığı hatırlatılan açıklamada, saldırıların İran'dan yapıldığının teknik araçlarla tespit edildiği, dolayısıyla İran'ın açıklamasının doğru olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "İran'dan Nahçıvan'a saldırı için gönderilen 4 İHA'dan biri Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildi. Diğerleri ise sivil altyapıyı ve ders saatlerinde okul binasını hedef aldı. Okul binasını hedef alan İHA, şans eseri hedefe ulaşmadı ve yakında yere çarparak infilak etti. İran Silahlı Kuvvetlerinden inkarcılığa son vermelerini, özür dilemelerini ve sorumluların ilgili kurumlarca cezalandırılmasını bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Azerbaycan, Nahçıvan, Politika, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Nahçıvan'a İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD ve İsrail şaşkın: İran’ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı ABD ve İsrail şaşkın: İran'ın füzeleri nasıl sakladığı ortaya çıktı
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 17:59:57. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'dan Nahçıvan'a İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.