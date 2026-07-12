İran'dan Ortadoğu'daki ABD Hedeflerine Saldırı - Son Dakika
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İran'dan Ortadoğu'daki ABD Hedeflerine Saldırı

İran\'dan Ortadoğu\'daki ABD Hedeflerine Saldırı
12.07.2026 09:56
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İran, BAE ve Katar'a saldırılar düzenledi, Bahreyn'de sirenler çaldı. BAE savunma önlemlerini devreye aldı.

TAHRAN, 12 Temmuz (Xinhua) -- İran, Ortadoğu'daki ABD hedeflerine yönelik bir dizi saldırı düzenledi.

İran devlet televizyonu Press TV'nin pazar günü aktardığına göre, saldırılarda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar hedef alınırken Bahreyn'de de sirenler çaldı.

BAE Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı devreye girdiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, halkı sükuneti korumaya ve en yakın güvenli yerlere gitmeye çağırdı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran'dan Ortadoğu'daki ABD Hedeflerine Saldırı - Son Dakika

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