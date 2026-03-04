İran'dan PAK'a Hava Saldırısı

İran'da faaliyet yürüten Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK), Irak'taki askeri karargahlarından birinin, bir kez daha İran tarafından vurulduğunu iddia etti.

PAK, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, İran tarafından yapıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırı sonrası çıkan yangın görüntülerinin de paylaşıldığı açıklamada, "PAK güçlerine ait bir karargaha insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Bu, PAK karargahlarına atılan yedinci insansız hava aracı oldu." ifadelerine yer verildi.

Saldırı düzenlenen karargahın nerede olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırı başlatmasından sonra daha önce de saldırıya uğradığını açıklayan PAK, İran'da terör örgütü olarak kabul ediliyor.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.