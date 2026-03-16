İran'dan Pakistan'a Teşekkür Mesajı - Son Dakika
İran'dan Pakistan'a Teşekkür Mesajı

16.03.2026 12:13
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD-İsrail saldırılarına karşı Pakistan'a destek için teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan halkı ve hükümetine ABD- İsrail'in saldırılarına karşı gösterdiği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Erakçi, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu mübarek, ilahi ve manevi günlerde ve saatlerde, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin saldırganlığı karşısında İran halkına ve hükümetine gösterdikleri güçlü dayanışma ve destekten dolayı Pakistan hükümetine ve halkına içtenlikle teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, Urduca paylaştığı mesajında, ülkesinin "Yüce Allah'a olan tam güveniyle, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmada kararlı ve azimli bir şekilde durduğunu" belirtti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Pakistan, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti Türk polisi yaptığı hareketle gönülleri fethetti
UEFA’dan şok karar Dev final iptal oldu UEFA'dan şok karar! Dev final iptal oldu
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu

13:10
Ele veren paylaşım İşte Berke Özer’in yeni sevgilisi
Ele veren paylaşım! İşte Berke Özer'in yeni sevgilisi
13:01
İsrail ordusu İran’daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
İsrail ordusu İran'daki 3 şehre eş zamanlı saldırı başlattı
12:09
Antalya’da kaymakamlık binasında silah sesleri Özel harekat devrede
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede
12:08
Cenazesinde ilk kez anlatıldı İlber Ortaylı’dan Yunan akademisyene tarihi ayar
Cenazesinde ilk kez anlatıldı! İlber Ortaylı'dan Yunan akademisyene tarihi ayar
11:53
Netanyahu öldü mü Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek
10:16
Savaşta bir ilk Trump, Çin’in kapısını çalıp resti çekti
Savaşta bir ilk! Trump, Çin'in kapısını çalıp resti çekti
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:17:49. #7.13#
