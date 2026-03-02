İran'dan Sert Açıklama

(ANKARA) - İran'dan düşmanlarına yönelik, "Mutlu günleri sona erdi ve artık dünyada hiçbir yerde, kendi evlerinde bile güvende olmayacaklar" açıklaması yapıldı.
Devlet televizyonu Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB)'ın aktardığına göre İslami Devrim Muhafızları, son dönemde lider ve üst düzey yetkililerinin kayıplarının İran'ı sarsmadığını, aksine daha da güçlendirdiğini vurguladı.
İslami Devrim Muhafızları, açıklamasında, "Düşman bilmelidir ki, mutlu günleri sona erdi ve artık dünyada hiçbir yerde, kendi evlerinde bile güvende olmayacaklar. İran, düşman yenilinceye kadar savaşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
