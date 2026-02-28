İran'dan UAEA'ya Acil Toplantı Talebi

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulundan, ABD ile İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırılara ilişkin acil toplantı yapılmasını talep etti.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rıza Necefi, ABD ile İsrail'in ülkesine düzenlediği saldırıların ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye mektup gönderdi.

Mektupta, UAEA Yönetim Kurulunun acil olarak olağanüstü toplantıya çağrılması talep edildi.

Bu talebin, ABD ve İsrail'in bugün hukuka aykırı olarak başlattığı saldırılara karşı bir yanıt olduğu belirtilen mektupta, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Haziran 2025'teki İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına açıkça atıfta bulunduğu ve bu tür saldırıların tekrarlanacağına dair açık tehditler savurduğu kaydedildi.

Mektupta, "Bu tür kötü niyetli eylemler, BM Şartı, UAEA Tüzüğü ve UAEA Genel Konferansı kararları ve güvenli nükleer tesislerin dokunulmazlığı konusunda evrensel olarak tanınan uluslararası hukuk normlarını açıkça ihlal etmektedir." denildi.

UAEA'nın, görevine uygun olarak güvenliği sağlanan nükleer tesislere yönelik bu tehditleri ele almak ve UAEA güvenlik sisteminin bütünlüğünü korumak konusunda sorumluluk taşıdığı aktarılan mektupta, İran'ın, Grossi'yi, bu saldırı ve tehditleri acilen ele alınması için Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdığı ifade edildi.

Mektupta ayrıca, İran'ın, BM Şartı'nın 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını kullandığı bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattıklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail'de halkı sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.