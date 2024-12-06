İran'dan Ukrayna'ya Suriye İddiası

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İran, Ukrayna'nın Suriye'deki silahlı muhalif gruplara destek verdiğini iddia ederek, Kiev yönetimine bu desteği derhal durdurmasını talep etti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Ukraynalı yetkililerin ABD'den yasa dışı silah ticareti yaptığı ve bu ülkenin Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif gruplara destek verdiği öne sürüldü.

Açıklamada, "bu eylemler hükümetlerin terörün önlenmesi ve terörle mücadeleye ilişkin uluslararası yükümlülüklerinin açık bir ihlali ve Batı Asya bölgesini istikrarsızlaştırmak için bu tür grupların kullanılmasının ahlak dışı bir politika olduğu" savunularak, Kiev yönetiminden bu desteğin derhal durdurulması talep edildi.