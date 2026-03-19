Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Yeni Füze Saldırısı, Tel Aviv Sirenlerle Sarsıldı

19.03.2026 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın füze saldırısının ardından Tel Aviv'de sirenler çaldı, İsrail halkına uyarılar gönderildi.

TEL İran'ın yeni füze saldırısı başlatmasının ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv ile çevresinde sirenler çaldı.

İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerin bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle Tel Aviv ile çevresinin yanı sıra işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde sirenler devreye girdi.

Bölgedeki AA muhabiri, Tel Aviv merkezde yüksek katlı binaların arasından önleyici füzelerin fırlatılmasının ardından gökyüzünde şiddetli patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Tel Aviv kenti ve çevresinde bazı bölgelere şarapnellerin düştüğünü belirtti.

İsrail polisinin tedbir amaçlı şarapnellerin düştüğü alanları kordon altına aldığı kaydedildi.

Ülkedeki acil yardım servisleri ise İran'ın son misillemesinde ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Tel Aviv, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 14:06:34. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.