İran, DEAŞ'a mensup 14 kişiyi yakaladı

İran, ülkede terör saldırıları planlayan terör örgütü DEAŞ'a mensup 14 kişinin yakalandığını duyurdu.
İran İstihbarat Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tahran, Elburz, Fars ve Huzistan eyaletlerinde istihbarat ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucunda terör örgütü DEAŞ/H mensubu 14 kişinin tespit edilerek yakalandığı bildirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin terör saldırıları düzenlemek amacıyla yasa dışı yollarla İran'a girdiklerinin tespit edildiği aktarıldı.
Konuyla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı kaydedildi.
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