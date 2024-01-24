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İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi

Suriye'nin Deyrizor ilinde bulunan Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda herhangi bir zayiat olup olmadığı henüz bilinmiyor. Bu saldırı, bölgedeki gerilimi artıran bir diğer olay olarak kaydedildi.

İran destekli gruplar ABD üssüne roket saldırısı düzenledi
24.01.2024 - 16:23,
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TEL Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırı düzenledi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, sabah saatlerinde, ABD askerlerinin üs olarak kullandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

Deyrizor'daki söz konusu üssün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları, dün, Deyrizor'da Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli gruplara ait askeri araçları Suriye- Irak sınırında hedef almıştı.

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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