İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı\'nda ABD\'ye ait insansız deniz aracını vurdu

TAHRAN, 11 Eylül (Xinhua) -- İran Devrim Muhafızları Ordusu, donanma kuvvetlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir insansız deniz aracını hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın resmi haber kanalı Sepah News'te perşembe günü yayımlanan açıklamaya göre, "saldırı görevinde" olduğu belirtilen Saildrone Explorer tipi insansız deniz aracı, boğazın girişinde vuruldu.

Söz konusu insansız araçların daha önce Bahreyn'de yer alan ABD Beşinci Filo karargahı ve Görev Gücü 59 tarafından kullanıldığını kaydeden ordu, İran'ın Bahreyn'deki ABD deniz üssüne düzenlediği saldırıların ardından Umman'ın Hasab kentinde konuşlu bir birimin söz konusu araçları kullanmaya başladığını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın an itibarıyla kapalı olduğunu ve kontrolleri altında bulunduğunu yineleyen ordu, "boğazdaki tüm düşman unsurların hedef alınacağı" uyarısında bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu donanması salı günü yaptığı açıklamada, ABD ordusunun "en modern, akıllı" insansız su altı araçlarından biri olarak tanımlanan Dive-LD tipi bir insansız su altı aracını Hürmüz Boğazı girişinde ele geçirdiklerini duyurmuştu.

İnsansız su altı araçlarından birinin, bölgedeki sularda gerçekleştirilen bir araştırma sırasında "arızalandığını" bildiren ABD ordusu ise aracın İran tarafından ele geçirilip geçirilmediğine ilişkin ayrıntı vermedi.