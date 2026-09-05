İran Devrim Muhafızları Hürmüz'de petrol tankerlerini ve ABD bağlantılı gemileri hedef aldı
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldığını duyurdu. Bu operasyonun bölgedeki gerilimi artırması ve uluslararası deniz ticaretini etkilemesi bekleniyor.
İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankeri ile diğer bölgelerde ABD bağlantılı 3 gemiyi hedef aldık
Kaynak: AA
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