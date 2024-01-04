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İran Devrim Muhafızları: Kirman'daki Terör Saldırısı Güvensizlik Oluşturmayı Amaçlıyor - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları: Kirman'daki Terör Saldırısı Güvensizlik Oluşturmayı Amaçlıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran'ın Kirman kentinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan bir bildiri yayımladı. Bildiride, saldırının ülkede güvensizlik ortamı oluşturmayı hedeflediği vurgulandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 84 olarak revize edilirken, yaralı sayısı 284'e yükseldi.

İran Devrim Muhafızları: Kirman\'daki Terör Saldırısı Güvensizlik Oluşturmayı Amaçlıyor
04.01.2024 - 23:50,
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- İran Devrim Muhafızları: "Bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir"

TAHRAN - İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından, İran'ın Kirman kentinde dün gerçekleştirilen terör saldırısını kınayan bildiri yayımlandı. Bildiride, "Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İran'da düzenlenen terör saldırısının ardından bildiri yayımlandı. Saldırının kınandığı bildiride, "Kirman şehrinde İslami Direnişin şehidi olan Kasım Süleymani'nin 4'üncü ölüm yıldönümünde gerçekleşen terör saldırısı, ülkenin dört bir yanından gelerek onun mezarı başında toplanan çok sayıda İranlı sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu" ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, saldırının ülkede güvensizlik oluşturmak amacıyla yapıldığı kaydedilirken, "Bu terör saldırısı, İran milletinden özellikle de Süleymani'ye gönülden bağlı cesur genç İran neslinden intikam almayı amaçlamıştır. Kirman'daki bu terör saldırısı ülkede güvensizlik ortamı oluşturmaya yönelik yapılan kör bir eylemdir" denildi.

Bildiride, "Korkak düşman şunu bilmelidir ki, Kasım Süleymani'nin gönüllerde yaktığı ateş, İslam düşmanlarına karşı direnmek ve mücadele etmek için güçlü bir direniş ve birlik olma ruhu ortaya koymuştur. Bu ateş hiçbir zaman sönmeyecek ve dünden daha güçlü bir şekilde düşmanın kötü niyetlerini ve hesaplarını bozacaktır" ifadeleri yer aldı.

"Kirman'da yaşanan korkunç terör saldırısı, bir kez daha düşman için şehit Süleymani'nin canlı Süleymani'den daha tehlikeli olduğunu göstermiştir" ifadeleri kullanılan bildiride, "Düşman İran milletinden ve direniş efsanesinden aldığı yenilgileri hiçbir zaman telafi edemeyecek. Kasım Süleymani'nin mezarı başında dökülen bu temiz kanlar, şüphesiz Süleymani mektebine yeni bir enerji vererek suçluların kesin ve adil bir şekilde cezalandırılmaları yolunda Süleymani'nin takipçilerini daha da güçlendirecektir" denildi.

İran, ölü sayısını revize etti

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, Kirman'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının revize edildiğini açıkladı. Miadfer yaptığı açıklamada, "Adli tıp incelemelerinin sonunda, cesetlerin parçalanmış olması nedeniyle sayılarda değişiklik olmuştur. Yapılan adli tıp incelemelerinde ölü sayısının 84 olduğu belirlendi. Yaralı sayısı 284'e yükselirken, 195 yaralının tedavisi ise devam ediyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümünde Kirman kentindeki mezarı yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

Kaynak: İHA
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