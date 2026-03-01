İran Devrim Muhafızları'ndan Operasyon Açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD'ye karşı yürütülen "Sadık Vaat 4" operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgasının, "Sadık Vaat 3"e kıyasla daha gelişmiş füzelerle yürütüldüğünü açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, DMO, İsrail ve ABD'ye karşı yürütülen operasyonlarla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, İsrail ve ABD'ye karşı yürütülen "Sadık Vaat 4" operasyonunun üçüncü ve dördüncü dalgasının, "Sadık Vaat 3"e kıyasla daha gelişmiş füzelerle ve daha yıkıcı şekilde yürütüldüğü kaydedildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Hayfa kentindeki deniz üssü ile savaş gemilerinin bulunduğu limanın hedef alındığını duyurdu.

Bildiride ayrıca İsrail'deki Ramat David Hava Üssü ve Aşdod kentinde yer alan askeri sanayi bölgesi ile İsrail'e ait Savunma Bakanlığının da hedeflendiği bilgisi yer aldı.

Devrim Muhafızları Ordusu, savaşın kapsamını genişletmeye hazır olduğunu ve İsrail ile ABD'ye ait sabit veya seyyar hedeflerin İran füzeleri ile vurulabileceğini belirtti.

Ayrıca bildiride, sonraki saldırıların daha da yıkıcı olacağı uyarısı yer aldı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri ve hedeflerine füze ile kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.