İran Devrim Muhafızları, Zahidan'da 6 silahlı grup üyesinin öldürüldüğünü açıkladı - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızları, Zahidan'da 6 silahlı grup üyesinin öldürüldüğünü açıkladı

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Devrim Muhafızları Ordusu, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda silahlı grup üyesi 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre çatışmada olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda silahlı grup üyesi 6 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri'ne bağlı Kudüs Karargahı, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan kentinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Alınan istihbarat üzerine bölgedeki bir noktaya operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, güvenlik güçleri ile "terörist grup" arasında çatışma çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, silahlı grup üyesi 6 kişinin öldürüldüğü ve olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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