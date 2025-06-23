İran, Dimona'ya Saldırı Planlayabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran, Dimona'ya Saldırı Planlayabilir

23.06.2025 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in nükleer tesisi Dimona'yı hedef alabileceğini açıkladı. Vanunu'nun ifşaları hatırlandı.

İran'ın misilleme olarak İsrail'in Dimona kenti yakınlarında yer alan nükleer araştırma merkezini vurabileceğine yönelik iddialar, 1986'da İsrailli nükleer teknisyen Mordehay Vanunu'nun tesiste kapsamlı nükleer silah programı yürütüldüğünü ifşa etmesini hatırlattı.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve ABD'nin dün dahil olduğu saldırılarda İran'ın pek çok kentindeki nükleer tesisler hedef alındı.

Saldırılarda İran'ın "nükleer silah üretmesinin önüne geçme" vurgusu yapan İsrail'in, nükleer silaha sahip olduğunu doğrulamamasına ya da yalanlamamasına rağmen dünyada nükleer silah sahibi 9 ülkeden biri olduğu biliniyor.

İsrail ayrıca Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olmayarak kendini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) denetim programından muaf tutmasıyla da eleştirilerin odağı haline geldi.

İranlı üst düzey bir yetkilinin Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği demeçte, savaşın yeni boyuta taşınması halinde İsrail'in Dimona nükleer reaktörünü hedef alabileceklerini ifade etmesi ise gözleri bu tesise çevirdi.

İran tarafından yayımlandığı öne sürülen görüntülerde, Dimona'daki tesisin kuş bakışı temsilinin gösterilmesi de buranın hedef alınıp alınmayacağı yönündeki soru işaretlerini artırdı.

Misilleme ihtimalleri, İsrail'in nükleer araştırmalar için kullanıldığını savunduğu bu nükleer tesiste yürütülen kapsamlı silahlanma programının detaylarını 1986'da ifşa eden Vanunu'yu akıllara getirdi.

Dimona'daki tesiste 9 yıl çalıştı

Mordehay Vanunu, İsrail'in güneyindeki Negev Çölü'ndeki Dimona kenti yakınlarında bulunan nükleer araştırma merkezinde 1976 yılında çalışmaya başladı.

Çalışmaya devam ederken 1979'da Ben-Gurion Üniversitesinde felsefe ve coğrafya öğrenimine başlayan Vanunu, ikinci kez üniversite okuduğu bu yıllarda Filistinlilere eşit haklar verilmesini ve bağımsız Filistin devleti kurulmasını savundu.

İsrail'in askeri operasyonlarına karşıt tutumu artan Vanunu'nun, 1985'teki bir toplu işten çıkarma sırasında Dimona'daki işine son verildi.

Vanunu, işten çıkarılmasından aylar sonra İngiltere'nin başkenti Londra'da Sunday Times gazetesine verdiği bilgiler ve tesiste gizlice çekilmiş fotoğraflarla dünyayı ayağa kaldırdı.

İsrail'in nükleer silah kapasitesini ifşa etti

Sunday Times gazetesinde 5 Ekim 1986'da yayımlanan haberde Vanunu, İsrail'in nükleer programının sanılandan daha kapsamlı olduğunu, Dimona'daki tesiste 100 ila 200 arası nükleer silah üreterek o yılların nükleer güçleri arasında aslında ön sıralarda yer aldığını ortaya çıkardı.

Haberde, nükleer tesisin dışarıdan görünenden daha büyük olmasının ve yerin altına uzanan katları bulunmasının yanı sıra İsrail'in yılda 10 nükleer bomba üretme kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

Vanunu, haberin yayımlanmasından kısa süre sonra kayıplara karıştı ve sonradan bir randevu için Londra'dan ayrılarak İtalya'nın başkenti Roma'ya gittiği anlaşıldı.

Burada İsrail dış istihbarat servisi Mossad tarafından gizli bir operasyonla tuzağa düşürülen Vanunu, kaçırılarak İsrail'e götürüldü.

Vanunu, Mart 1988'de casusluk ve vatana ihanet suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezasının büyük kısmını tek kişilik ve küçük bir hücrede geçiren Vanunu'nun hapis koşulları, uluslararası arenada tepki topladı.

Tahliyesinin ardından zor koşullarda yaşıyor

Şu an 70 yaşındaki Vanunu, Nisan 2004'te şartlı tahliyeyle serbest bırakılsa da İsrail hükümeti tarafından sıkı koşullara tabi tutuluyor.

Pasaportu elinden alınan ve ülkeden çıkışı yasaklanan Vanunu, kendisi için belirlenen bir yerde ikamet etmek zorunda bırakılıyor.

Yabancılarla konuşmasına ve elçilik binalarına yaklaşmasına izin verilmeyen Vanunu, şartlı tahliye kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2010'da 4 ay daha hapis yattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Dimona'ya Saldırı Planlayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şov yaptı Kenan Yıldız’ın hat-trick’i Juventus’a galibiyeti getirdi Şov yaptı! Kenan Yıldız'ın hat-trick'i Juventus'a galibiyeti getirdi
ABD Başkanı Trump’tan İran’a: Ya barış ya felaket ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Ya barış ya felaket
Galatasaray’da Osimhen’in B planı belli Bir yıldız golcü daha Galatasaray'da Osimhen'in B planı belli! Bir yıldız golcü daha
Netanyahu, Trump’a Ağlama Duvarı’nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi Netanyahu, Trump'a Ağlama Duvarı'nda dua etti, dünyanın beklediği mesajı da verdi
Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı Parkta dört yerinden bıçaklanarak yaralandı
ABD’nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres’ten ilk yorum ABD'nin İran saldırısına BM Genel Sekreteri Guterres'ten ilk yorum
Pogba futbola yeniden döndü Monaco’ya salı günü imzayı atıyor Pogba futbola yeniden döndü! Monaco'ya salı günü imzayı atıyor
Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo’nun yanına gidiyor Dünyanın konuşacağı transfer: Messi, Ronaldo'nun yanına gidiyor
Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü Genç kadın, çalıştığı lokantada iş arkadaşı tarafından öldürüldü
Anne, öz kızını boğarak öldürdü Anne, öz kızını boğarak öldürdü
Çin’den ABD’ye İran tepkisi: Orta Doğu’da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz Çin'den ABD'ye İran tepkisi: Orta Doğu'da barış, güç kullanımıyla sağlanamaz

18:07
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran’da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'da nükleer tehlike ortaya çıkıyor
17:36
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
İran: Savaş 2 yıl sürebilir, ABD doğrudan bedel ödeyecek
16:46
Orta Doğu’da tansiyonu yükselten Trump’tan petrol uyarısı
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
15:57
Son ankette birinci sıra değişti Ne AK Parti ne de CHP
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
12:24
İsrail, İran’ın Fordo Nükleer Tesisi’ni vurdu
İsrail, İran'ın Fordo Nükleer Tesisi'ni vurdu
07:56
İsrail, İran’daki 6 havaalanını vurdu 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
İsrail, İran'daki 6 havaalanını vurdu! 15 uçak ve 1 helikopter imha edildi
07:53
Yok böyle maç İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
Yok böyle maç! İlkay Gündoğan yıldızlaştı, Manchester City farka koştu
07:41
Galatasaray’ın yıldızı futbolu bıraktı
Galatasaray'ın yıldızı futbolu bıraktı
07:19
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi Füzeler peş peşe ateşlendi
İsrail-İran savaşında yeni aşamaya geçildi! Füzeler peş peşe ateşlendi
07:18
Uçak kalktı geliyor Süper Lig’de yılın sürprizi
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig'de yılın sürprizi
01:21
Samsun’daki konser çıkışında bıçaklı kavga
Samsun'daki konser çıkışında bıçaklı kavga
00:33
Donald Trump: İran rejimi İran’ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın
Donald Trump: İran rejimi İran'ı tekrar büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?
00:13
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe’den transfer
Yüksel Yıldırım açıkladı: Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
00:07
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
10 kişi kalan Real Madrid, yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2025 18:48:51. #7.12#
SON DAKİKA: İran, Dimona'ya Saldırı Planlayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.