- İran Dini Lideri Hamaney, İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda ölenlerin cenaze namazını kıldırdı
TAHRAN - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin cenaze namazını kıldırdı.
İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden 7 kişi için cenaze töreni düzenlendi. İran'ın başkenti Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen törene, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra üst düzey yetkililer ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Hamaney, saldırıda hayatını kaybedenlerin tabutları başında cenaze namazını kıldırdı.
Son Dakika › Güncel › İran Dini Lideri Hamaney, İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıda ölenlerin cenaze namazını kıldırdı - Son Dakika
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Turgutluspor yönetimi, Teknik Direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını açıkladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 'Teknik direktör Ramazan Çelik ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Her iki taraf için hayırlısı olsun.' ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?