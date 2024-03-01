İran Dini Lideri Hamaney, Tahran'da oyunu kullandı - Son Dakika
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İran Dini Lideri Hamaney, Tahran'da oyunu kullandı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da düzenlenen İslami Şura Meclisi ve Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy kullandı. Hamaney, seçimlere katılım çağrısı yaparak, İran halkını oy kullanmaya teşvik etti.

01.03.2024 23:28
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- İran Dini Lideri Hamaney, Tahran'da oyunu kullandı

TAHRAN - İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 12. Dönem İslami Şura Meclisi Milletvekilliği ve dini lideri seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için başkent Tahran'da oyunu kullandı.

İran'da halk bugün İslami Şura Meclisi ve dini lideri seçme ile denetleme görevi olan Uzmanlar Meclisi seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçmen, yerel saatle 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de, başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde ilk kez basın mensupları önünde oyunu kullandı. Oy verme işleminin ardından açıklama yapan Hamaney, İranlıları oy kullanmaya çağırarak, "Aziz milletimiz tüm dünyanın gözünün, bizim üzerimizde olduğunu bilsin. Seçimlere katılım göstererek dostları sevindirin ve düşmanları hayal kırıklığına uğratın. Tüm dünya sizin seçimlerde ne yapacağınızı ve sonuçların ne olacağını görmek istiyor. İran milletine çağrım sabahın ilk saatlerinden itibaren oyunuzu kullanın" ifadelerini kullandı.

Kayıtlı 61 milyon seçmenin oy kullanacağı ülkede oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. İran'ın 290 sandalyeli İslami Şura Meclisi için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, dini liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi'ndeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlerde yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İran Dini Lideri Hamaney, Tahran'da oyunu kullandı - Son Dakika

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